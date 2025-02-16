Киевский режим и его руководство должны быть «поставлены на колени» точно так же, как Адольф Гитлер и его союзники в 1945 году, заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который два года помогал России из тыла Украины.
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