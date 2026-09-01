Мемы, которые поняли жизнь лучше вас

Бывает, что случайная картинка из интернета внезапно попадает в самое ядро мироздания. Собрали подборку мемов, где ирония судьбы и житейская мудрость встречаются в самом неожиданном месте.
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