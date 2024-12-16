Депутат Рады Олейник назвал Зеленского агентом MI-6

MB

Marina Bubon

Да ладно! Так долго обходимо? Давно понятно, что просрочка - не для украинцев. Но тут есть и другая сторона медали… клоун не осознаёт, что его разденут, обберут и … дальше варианты- Петров и Боширов, галстук, передоз🤣🤣🤣