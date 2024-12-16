Экс-член украинского парламента Владимир Олейкин проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский был завербован спецслужбами Соединённого Королевства.
Депутат Рады Олейник назвал Зеленского агентом MI-6
Комментарии
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MB
Marina Bubon
Да ладно! Так долго обходимо? Давно понятно, что просрочка - не для украинцев. Но тут есть и другая сторона медали… клоун не осознаёт, что его разденут, обберут и … дальше варианты- Петров и Боширов, галстук, передоз🤣🤣🤣
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