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Царьград

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Нутрициолог Войтович предупредила: сладкие завтраки вредят детям

Нутрициолог Войтович предупредила: сладкие завтраки вредят детям

Детский нутрициолог Наталья Войтович в интервью 360.ru предупредила, что сладкие йогурты и каши на завтрак вызывают резкий скачок и падение сахара в крови школьников.

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