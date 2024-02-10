10 февраля в России отмечается День дипломатического работника

10 февраля российские дипломаты встречают профессиональный праздник на фоне острого осложнения внешнеполитической обстановки, сопровождаемой эскалацией конфликтов на Украине, в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, беспорядками в Европе, разгорающимися спорами вокруг Арктики, информационной безопасности, реализации космических программ.
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