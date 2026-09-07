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Луна могла сформироваться всего за пять часов после столкновения Земли с Тейей — новое исследование

Луна могла сформироваться всего за пять часов после столкновения Земли с Тейей — новое исследование

Ученые смоделировали сверхбыстрое формирование Луны после столкновения Земли Луна могла сформироваться не за тысячи или миллионы лет, а всего за несколько часов после столкновения молодой Земли с протопланетой Тейей размером примерно с Марс.

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