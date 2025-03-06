Роскачество перечислило лучшие розовые вина в России в преддверии 8 Марта

Эксперты специального проекта Роскачества «Винный гид России» сообщили, что лучшим российским розовым сухим вином 2025 года стало «Розе» от «Усадьбы Дивноморское», а в категории полусухих лидером стало «Розе» винодельческого проекта «Винодельня Романов».
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