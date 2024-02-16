Роспотребнадзор: коммунальные услуги должны быть качественными

Это деятельность исполнителя по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению отоплению и обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях.
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