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В Совфеде объяснили отличие БРИКС от ЕС и НАТО

В Совфеде объяснили отличие БРИКС от ЕС и НАТО

Совет Федерации Российской Федерации представил разъяснения относительно отличий между объединением БРИКС и такими международными организациями, как Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО).

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