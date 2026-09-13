В Совфеде объяснили отличие БРИКС от ЕС и НАТО

Совет Федерации Российской Федерации представил разъяснения относительно отличий между объединением БРИКС и такими международными организациями, как Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО).
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