5 способов не допустить профессионального выгорания на работе

Хочется процитировать Джека Воробья: “Все эти видели? Ибо я отказываюсь это повторять!”. Примерно так обстоят дела с выгоранием: все, кто хоть раз там бывал, не хотят возвращаться обратно, и другим не советуют.
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