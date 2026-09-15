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Трамп назвал новую вертолётную площадку Белого дома «произведением искусства»

Трамп назвал новую вертолётную площадку Белого дома «произведением искусства»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фото новой вертолётной площадки на Южной лужайке Белого дома и назвал её «настоящим произведением искусства».

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