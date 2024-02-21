Широко закрытые глаза ненавистников России наводят на мысль, что у них и мозгов-то нет…

"Большинство почему-то полагает, что Миропорядок с абсолютно гнилой финсистемой и паразитами во главе сохранится".- есть такие наивнячки. До мозга людей не доходит ужас грядущего ПОЛНОГО ФИНАНСОВОГО ОБНУЛЕНИЯ ВСЕХ ВАЛЮТ МИРА. Жизнь начнется с нуля. И тогда будет ясно: ху из ху. Кто достоен жить своими силами, а кто имел ништяки только потому, что паразитировал на системе старого Миропорядка.

Natalija Osminina

При том, что автор пишет о СЛОМЕ СИСТЕМЫ, и ОБНУЛЕНИИ ВСЕГО, он в то же время делает прогнозы по Украине- "полмиллиона погибло, 10 млн. ушло в Европу, 5 млн.-в Россию. Осталось добить Укрофронт и судить хунту". -- Так мир же рухнет!))) Не будет денег - все и зачистится)) И не до суда будет, речь будет идти о ВЫЖИВАНИИ.