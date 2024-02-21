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Широко закрытые глаза ненавистников России наводят на мысль, что у них и мозгов-то нет…

Широко закрытые глаза ненавистников России наводят на мысль, что у них и мозгов-то нет…

Удивляет и озадачивает неумение ( нежелание?) вроде бы умных людей видеть Реальность. Глядя на них я понимаю феномен, отмеченный в учебниках по психологии.

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Комментарии
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Natalija Osminina
И каких по-вашему?
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6 час.
Natalija Osminina
&quot;Большинство почему-то полагает, что Миропорядок с абсолютно гнилой финсистемой и паразитами во главе сохранится&quot;.- есть такие наивнячки. До мозга  людей не доходит ужас грядущего ПОЛНОГО ФИНАНСОВОГО ОБНУЛЕНИЯ ВСЕХ ВАЛЮТ МИРА. Жизнь начнется с нуля. И тогда будет ясно: ху из ху. Кто достоен жить своими силами, а кто  имел ништяки только потому, что паразитировал на системе старого Миропорядка.
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6 час.
Natalija Osminina
При том, что автор пишет о СЛОМЕ СИСТЕМЫ, и ОБНУЛЕНИИ ВСЕГО,  он в то же время делает прогнозы по Украине- &quot;полмиллиона погибло, 10 млн. ушло в Европу, 5 млн.-в Россию. Осталось добить Укрофронт и судить хунту&quot;. -- Так  мир же рухнет!)))  Не будет денег - все и зачистится)) И не до суда будет, речь будет идти о ВЫЖИВАНИИ.
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5 час.

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