Цена российской нефти марки Urals превысила 120 долларов за баррель

На фоне эскалации в Йемене и резкого снижения объемов поставок из Саудовской Аравии цена на российскую нефть марки Urals уже превысила отметку в 120 долларов за баррель.
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