Эффективное средство самозащиты: специалист в сфере безопасности о правомерном применении газового баллончика

Применение газовых баллончиков участилось с наступлением весны. По мнению экспертов, в это время года активизируются лица с девиантным поведением, неадекватной реакцией на окружающих и т.
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