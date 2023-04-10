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Эффективное средство самозащиты: специалист в сфере безопасности о правомерном применении газового баллончика

Эффективное средство самозащиты: специалист в сфере безопасности о правомерном применении газового баллончика

Применение газовых баллончиков участилось с наступлением весны. По мнению экспертов, в это время года активизируются лица с девиантным поведением, неадекватной реакцией на окружающих и т.

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