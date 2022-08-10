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«Аксу» расстался с Задоя, Бачеком, Кульжановым и Матвиенко

Павлодарский «Аксу» расстался с четырьмя футболистами – Евгением Задоя, Дмитрием Бачеком, Изатом Кульжановым и Матвеем Матвиенко.

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