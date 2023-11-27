«Успешный инвестор»: в Краснодаре наивные женщины, желая обогатиться, отдали мошеннику 27 млн рублей

«Успешный инвестор»: в Краснодаре наивные женщины, желая обогатиться, отдали мошеннику 27 млн рублейВ Краснодаре три наивные женщины решили обогатиться и думали, что вложили свои сбережения в некий инвестиционный проект, а на самом деле отдали их мошеннику.
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