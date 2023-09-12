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Ван Гал о работе со сборной Германии: «Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим»

Ван Гал о работе со сборной Германии: «Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим»

«Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим», – сказал экс-тренер «Баварии».

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