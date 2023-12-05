Песков: конкретики по амнистии некоторых категорий женщин пока нет

Обсуждавшийся в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вопрос по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в колонии, ещё только предстоит рассмотреть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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