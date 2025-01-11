Продюсер Дворцов рассказал, на какие деньги кутит Лолита с бывшим другом Аллы Пугачевой

Звезда российского шоу-бизнеса укатила в Арабские Эмираты после новогодних корпоративов. Лолита в ОАЭ соцсетиПоклонники 61-летней Лолиты Милявской счастливы, что исполнительница снова вернулась на экраны телевизоров после скандальной «голой» вечеринки в конце позапрошлого года.