Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пожары вспыхнули в промышленных районах Киева после серии взрывов

Пожары вспыхнули в промышленных районах Киева после серии взрывов

Несколько пожаров произошло в Киеве после ночной атаки. По сообщениям очевидцев, возгорания зафиксированы в Дарницком районе столицы, где расположены промышленные предприятия, а также в Святошинском районе.

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