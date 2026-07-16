Пожары вспыхнули в промышленных районах Киева после серии взрывов

Несколько пожаров произошло в Киеве после ночной атаки. По сообщениям очевидцев, возгорания зафиксированы в Дарницком районе столицы, где расположены промышленные предприятия, а также в Святошинском районе.
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