За рулем
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За рулем

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Стало понятно, сколько в России будут выпускать электрокаров и гибридов к 2030 году

Стало понятно, сколько в России будут выпускать электрокаров и гибридов к 2030 году

В 2030 году в России планируется увеличить производство электромобилей и гибридных автомобилей почти в семь раз, согласно единому плану по достижению национальных целей развития до 2030 года с перспективой до 2036 года.

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