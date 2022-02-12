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НБА. «Бостон» выиграл у «Денвера», 35 очков Дерозана помогли «Чикаго» взять верх над «Миннесотой» и другие результаты

В пятницу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоялись семь матчей.

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