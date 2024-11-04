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В Конкурсе караваев первое место в номинации «Индивидуальное первенство» взяла Инна Ушарова

В Конкурсе караваев первое место в номинации «Индивидуальное первенство» взяла Инна Ушарова

Инна Ушарова с молоком матери впитала уважение к Хлебу - главному продукту всех времен и народов. За серьезный подход к любимому делу она стала лидером «Конкурса караваев» и взяла первое место в номинации «Индивидуальное первенство».

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