В Конкурсе караваев первое место в номинации «Индивидуальное первенство» взяла Инна Ушарова

Инна Ушарова с молоком матери впитала уважение к Хлебу - главному продукту всех времен и народов. За серьезный подход к любимому делу она стала лидером «Конкурса караваев» и взяла первое место в номинации «Индивидуальное первенство».
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