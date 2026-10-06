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В кормах для животных нашли тяжелые металлы

В кормах для животных нашли тяжелые металлы

Особенно высок уровень ртути в кормах с рыбой и морепродуктами Исследование, проведённое организацией Clean Label Project, выявило присутствие тяжелых металлов в подавляющем большинстве образцов кормов для животных.

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