В кормах для животных нашли тяжелые металлы

Особенно высок уровень ртути в кормах с рыбой и морепродуктами Исследование, проведённое организацией Clean Label Project, выявило присутствие тяжелых металлов в подавляющем большинстве образцов кормов для животных.
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