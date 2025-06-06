Россия — это не бездонный колодец, в который можно плевать годами, а потом возвращаться, как ни в чём не бывало, за гонорарами и аплодисментами.
Примадонна против России: кто кому плевал в лицо
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как и у всякого быдла и дерьма, офуевшего огт бабла..
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5 час.
Маргарита Аюкаева
Как вы правы. Кто эту старуху воздал в примадонны? Позор тем кто её пригласил в Россию.
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5 час.
ЛС
Лидия Санникова
Фотошопная бабка... Фая Певзнер.
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5 час.
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