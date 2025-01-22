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Трамп обещает возрождение автопрома США на фоне снижения импорта стали

Трамп обещает возрождение автопрома США на фоне снижения импорта стали

Президент США Дональд Трамп обещает возродить автомобильную промышленность, несмотря на снижение производства и импорта стали.

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