Лука Вильдоса официально стал игроком «Партизана»

« Партизан » официально объявил о подписании защитника Луки Вильдосы (30 лет, 191 см). Аргентинский баскетболист продолжит карьеру в белградском клубе после одного сезона, проведенного в составе итальянского « Виртуса ».
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