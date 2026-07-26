Лука Вильдоса официально стал игроком «Партизана»

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« Партизан » официально объявил о подписании защитника Луки Вильдосы (30 лет, 191 см). Аргентинский баскетболист продолжит карьеру в белградском клубе после одного сезона, проведенного в составе итальянского « Виртуса ».