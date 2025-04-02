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Царьград

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Информационный "мусор" о Маске: Левитт опровергла слухи о громком увольнении

Информационный "мусор" о Маске: Левитт опровергла слухи о громком увольнении

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла слухи о громком увольнении. Ранее американские СМИ растиражировали новость о том, что американский президент Дональд Трамп готовит правительство к уходу Илона Маска.

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