Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы до...

Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы добиваться своего через судГруппа миноритарных акционеров во главе с инвестиционной компанией AJ Investments направила французскому издателю Ubisoft открытое письмо с требованием пересмотреть недавнее соглашение с китайским IT-гигантом Tencent.