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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы до...

Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы до...

Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы добиваться своего через судГруппа миноритарных акционеров во главе с инвестиционной компанией AJ Investments направила французскому издателю Ubisoft открытое письмо с требованием пересмотреть недавнее соглашение с китайским IT-гигантом Tencent.

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