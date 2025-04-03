Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы до...

Инвесторы потребовали от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и готовы добиваться своего через судГруппа миноритарных акционеров во главе с инвестиционной компанией AJ Investments направила французскому издателю Ubisoft открытое письмо с требованием пересмотреть недавнее соглашение с китайским IT-гигантом Tencent.
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