Steak Lovers
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Steak Lovers

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Вместо засолки маринуем сало в уксусе. Через 2 часа на столе шикарная закуска

Вместо засолки маринуем сало в уксусе. Через 2 часа на столе шикарная закуска

Быстрое маринование свежего сырого сала в 9%-м столовом уксусе с луком, чесноком, двумя видами горчицы и перцем чили.

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