Почти 50 процентов учащихся Петербурга столкнулись с синдромом «школьной тревожности» после новогодних выходных

К этому привел резкий переход от отдыха к учебному процессу После новогодних праздников тревожность среди школьников Санкт-Петербурга возросла: 47 % учеников испытывают стресс по поводу возвращения к учебе.
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