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Мессье о лидерских качествах Макдэвида: «Он никогда никого не обвинял и не жаловался. В начале сезона приходилось принимать трудные решения – так происходит становление великого игрока»

«Когда они [«Эдмонтон»] проигрывали в начале сезона, приходилось принимать трудные решения. Так происходит в процессе становления великого игрока, не только в данном конкретном случае.

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