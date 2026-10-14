Возможность жить столетиями появится, если научиться пересаживать голову на молодое тело. Об этом заявил РИА Новости профессор, директор отделения ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины Сяопин Рэн.
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