ЧП на танковом заводе в Екатеринбурге: Работают сапёры Росгвардии

Скорей всего диверсия.....СМЕРШ когда будет создан?

Пока гром не грянет.... ни одна сука не почешется!...

РМ

Раиса Мелькумова

Срочно нужен СМЕРШ! Генерал Гурулев не раз говорил, да и народ требует!!! Конечно это диверсия! Нужно задуматься !!!