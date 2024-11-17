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Царьград

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ЧП на танковом заводе в Екатеринбурге: Работают сапёры Росгвардии

ЧП на танковом заводе в Екатеринбурге: Работают сапёры Росгвардии

В Екатеринбурге на военном заводе в стволах танков обнаружены снаряды, работает Росгвардия.На заводе №9, что в Екатеринбурге, ЧП.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Скорей всего диверсия.....СМЕРШ когда будет создан?
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13 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Пока гром не грянет.... ни одна сука не почешется!...
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12 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Срочно нужен СМЕРШ! Генерал Гурулев не раз говорил, да и народ требует!!! Конечно это диверсия! Нужно задуматься !!!
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11 час.

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