Стало известно, у каких станций метро самые дорогие и дешевые квартиры

В марте 2024 года Профессиональное сообщество «Зона риелторов» изучило рынок первичной недвижимости Санкт-Петербурга и выяснило, что самые дорогие новостройки продаются в районе станции метро «Адмиралтейская», а дешевые – «Площади Ленина».
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