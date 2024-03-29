Стало известно, у каких станций метро самые дорогие и дешевые квартиры

В марте 2024 года Профессиональное сообщество «Зона риелторов» изучило рынок первичной недвижимости Санкт-Петербурга и выяснило, что самые дорогие новостройки продаются в районе станции метро «Адмиралтейская», а дешевые – «Площади Ленина».