Протесты вышли за пределы Франции. Беспорядки охватили еще несколько европейских странВ субботу по всей Франции во время массовых беспорядков полиция задержала 1,2 тысячи человек.
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