«Денвер» рассчитывает на возвращение Спенсера Джонса к старту нового сезона НБА . Форвард, пропустивший всю предсезонку из-за растяжения задней поверхности бедра, близок к тому, чтобы сыграть против «Оклахомы» 23 октября.