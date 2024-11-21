Главе СК РФ Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения ребенка в одной из школ Петербурга

Пострадавшим оказался 11-летний мальчик Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о проверке по факту избиения несовершеннолетнего в одной из школ Петербурга, сообщает пресс-служба СК РФ.
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