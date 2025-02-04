В США продлили запрет на исполнение указа о финансировании ряда программ

Global Look Press/news.ru /Petrov Sergey Суд в Вашингтоне до 7 февраля продлил запрет на исполнение указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных программ, сообщает РИА Новости.
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