НАТО выбирает Украину в качестве цифрового полигона для противостояния России Ирэн ОрлонскаяПо сообщению главы отдела международной безопасности Министерства иностранных дел РФ, Артура Люкманова, Украина становится полигоном для тестирования цифровых методов борьбы с Россией, по инициативе НАТО.