НАТО выбирает Украину в качестве цифрового полигона для противостояния России Ирэн ОрлонскаяПо сообщению главы отдела международной безопасности Министерства иностранных дел РФ, Артура Люкманова, Украина становится полигоном для тестирования цифровых методов борьбы с Россией, по инициативе НАТО.
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