Гашек призвал IIHF не врать из-за отстранения сборной России по хоккею

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X похвалил Международную федерацию хоккея (IIHF) за продление отстранения сборных России и Белоруссии, однако призвал не врать по поводу причины такого решения.
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