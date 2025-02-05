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Гашек призвал IIHF не врать из-за отстранения сборной России по хоккею

Гашек призвал IIHF не врать из-за отстранения сборной России по хоккею

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X похвалил Международную федерацию хоккея (IIHF) за продление отстранения сборных России и Белоруссии, однако призвал не врать по поводу причины такого решения.

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