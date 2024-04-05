НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В Google Books появились книги сомнительного качества, написанные ИИ Эмануэль Май...

В Google Books появились книги сомнительного качества, написанные ИИ Эмануэль Май...

В Google Books появились книги сомнительного качества, написанные ИИЭмануэль Майберг (Emanuel Maiberg) из 404Media провёл нехитрое исследование и обнаружил, что Google Books индексирует сгенерированные ИИ книги, при том довольно плохого качества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх