В Google Books появились книги сомнительного качества, написанные ИИ Эмануэль Май...

В Google Books появились книги сомнительного качества, написанные ИИЭмануэль Майберг (Emanuel Maiberg) из 404Media провёл нехитрое исследование и обнаружил, что Google Books индексирует сгенерированные ИИ книги, при том довольно плохого качества.
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