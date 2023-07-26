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СУПЕРЗВЕЗДА «ПРАВОЗАЩИТНОГО НЕБОСКЛОНА» НАУКОГРАДА

СУПЕРЗВЕЗДА «ПРАВОЗАЩИТНОГО НЕБОСКЛОНА» НАУКОГРАДА

       В Обнинске и по всей Калужской области регулярно возбуждаются уголовные дела против владельцев «резиновых квартир».

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Комментарии
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Александр Почекунин
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ГМ
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Кровельщиков следует выявить и отправить в кандалах на каторгу.
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Лев Сивохин
Закон  суров, но таков закон как говорили древние. Просто надо нашим правоохранителям его применять и чем жестче, тем лучше.
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