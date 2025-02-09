Как подготовиться к показу дома и квартиры потенциальным покупателям

Решили продать дом или квартиру? Планируется переезд? Уже нашли риелтора, который обещает завтра привести потенциальных покупателей? Целесообразно подготовиться, чтобы показать свою недвижимость в лучшем виде, повысить её стоимость.
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