⚡️ В Крыму волонтёры изготавливают тактические устройства для бойцов СВО «Дульник» или «банка» — так называют дульный тормоз-компенсатор.
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⚡️ В Крыму волонтёры изготавливают тактические устройства для бойцов СВО «Дульник» или «банка» — так называют дульный тормоз-компенсатор.