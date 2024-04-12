🚀День космонавтики - это всенародный праздник, один из немногих праздников, оставшихся нам в наследство от советского времени.
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🚀День космонавтики - это всенародный праздник, один из немногих праздников, оставшихся нам в наследство от советского времени.