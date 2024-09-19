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Военное обозрение

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Несбывшиеся мечты: титановые танки Советского Союза

Несбывшиеся мечты: титановые танки Советского Союза

В своё время концепция танка из титановой брони не казалась чем-то фантастическим и требовала тщательной проверки.

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