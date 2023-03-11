Военное обозрение

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Байден продлил санкции против Ирана ещё на год на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом

Байден продлил санкции против Ирана ещё на год на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом

Президент США Джо Байден продлил санкции против Ирана на фоне подписания соглашения между Тегераном и Эр-Риядом, которому предшествовал длительный переговорный процесс, начавшийся еще в 2021 году.

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