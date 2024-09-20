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Калужские новости

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Калужская область оказалась на 5 месте в России по строительству жилья

Калужская область оказалась на 5 месте в России по строительству жилья

В Калужской области за 8 месяцев 2024 года построили 706 тысяч 316 квадратных метров жилья. Это выводит наш регион на пятое место в странеВ Калужской области за 8 месяцев 2024 года построили 706 тысяч 316 квадратных метров жилья.

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