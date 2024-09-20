Калужская область оказалась на 5 месте в России по строительству жилья

В Калужской области за 8 месяцев 2024 года построили 706 тысяч 316 квадратных метров жилья. Это выводит наш регион на пятое место в странеВ Калужской области за 8 месяцев 2024 года построили 706 тысяч 316 квадратных метров жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)