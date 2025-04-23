Особо опасен: сражавшийся за ВСУ сын Чикатило исчез в зоне СВО, у династии маньяка прибавилось тайн

БлокнотРУ У династии Чикатило появилась еще одна неразгаданная тайна. В зоне спецоперации пропал без вести сын маньяка Андрея Чикатило Юрий, который сражался в рядах ВСУ, сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на информированные источники.
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